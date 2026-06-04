Cinque anni fa, la pozzallese Roberta Auteri ha lasciato la cittadina marittima iblea per trasferirsi a Milano e inseguire un’ambizione precisa: formarsi all’Accademia Italiana Videogiochi (AIV) e costruirsi un avvenire nell’industria del gaming.

Oggi quell’obiettivo è diventato realtà. Assunta da Ubisoft, tra le più autorevoli realtà internazionali nella produzione di videogiochi, Auteri ha affrontato con dedizione e professionalità il suo primo anno di attività, raggiungendo un risultato di rilievo: la partecipazione allo sviluppo del suo primo titolo (nella foto sotto, Rayman legends retold).

Dal 1° ottobre 2026 il progetto, già in produzione, sarà disponibile per il pubblico, segnando una tappa fondamentale in un percorso iniziato con coraggio e determinazione.

“La storia di Roberta – spiegano dal Comune di Pozzallo – è la dimostrazione che credere nei propri sogni, investire nella propria formazione e non arrendersi davanti alle difficoltà può portare a risultati straordinari. Complimenti Roberta, siamo orgogliosi di te e del tuo percorso.”