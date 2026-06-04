Venerdì 12 giugno approderà a Pozzallo la nave da crociera Scenic Eclipse, un evento di rilievo per lo scalo ibleo. Il mega-yacht di ultralusso effettuerà una sosta nel Ragusano nell’ambito di itinerari esclusivi nel Mediterraneo, portando a terra centinaia di turisti internazionali dall’elevata capacità di spesa. Varata nel 2023, la Scenic Eclipse è classificata come “Discovery Yacht” a sei stelle.

Lunga circa 168 metri, può accogliere 228 ospiti seguiti da un equipaggio di quasi 200 unità, garantendo un’esperienza assolutamente esclusiva grazie a 114 suite con balcone privato e servizio maggiordomo. A bordo sono presenti anche un mini sottomarino capace di immergersi fino a 200 metri e due elicotteri. Lo scalo a Pozzallo rientra nell’itinerario “Italian Treasures (Tesori Italiani), Amalfi Coast, Sicily and Malta”.

La rotta prevede la partenza da Civitavecchia e le tappe intermedie a Capri, Amalfi, Lipari (Isole Eolie) e Giardini Naxos; l’arrivo nel porto ragusano è programmato per il settimo giorno, con successiva ripartenza verso Mgarr e La Valletta. Per Pozzallo e per l’intera provincia di Ragusa, l’attracco di una nave di questo livello rappresenta più di una semplice visita: consente di intercettare viaggiatori altospendenti interessati a scoprire l’entroterra ibleo, il barocco siciliano e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’inserimento negli itinerari di navi boutique come quelle della flotta Scenic Ocean Cruises proietta lo scalo pozzallese nel circuito del turismo crocieristico di lusso, lontano dai grandi flussi di massa ma strategico per il valore aggiunto che può generare sull’economia locale.