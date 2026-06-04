La Polizia di Stato di Ragusa ha disposto un Daspo “fuori contesto” nei confronti di un giovane tifoso di Vittoria, appartenente al gruppo ultras locale. La misura scaturisce dall’attività informativa e investigativa condotta dalla Digos in occasione di incontri calcistici con particolari profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di identificare il destinatario tra i presenti all’evento, riconducendolo alla tifoseria organizzata vittoriese. Alla luce degli elementi raccolti e della valutazione della pericolosità sociale dell’interessato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha applicato la misura di prevenzione prevista dall’articolo 6 della legge n. 401/1989. Il questore di Ragusa ha pertanto imposto al giovane il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno. Il provvedimento rientra nel più ampio quadro delle iniziative di prevenzione finalizzate a contrastare ogni forma di violenza legata agli eventi sportivi e ad assicurarne il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza.