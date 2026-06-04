Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, un incendio è divampato nel territorio comunale. Il rogo è stato rapidamente circoscritto e spento dalle unità del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Acate e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi e affiancato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno raggiunto il perimetro di alcune abitazioni. Non risultano feriti, né danni di rilievo agli edifici, merito dell’intervento tempestivo dei soccorritori (foto Campagnolo/Assenza).