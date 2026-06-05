La corsa più folle, colorata e amata del quartiere, anzi dell’intera città, sta per tornare. Domani, sabato 6 giugno, Ragusa accoglie la quarta edizione della Wacky Races, un appuntamento che negli anni è diventato un simbolo di creatività popolare e di partecipazione comunitaria. Dodici equipaggi, provenienti da Ragusa, Chiaramonte, Vittoria, Acate, Caltagirone e Acireale, sono pronti a lanciarsi lungo il viale dei Platani con i loro bolidi artigianali, costruiti a mano e spinti solo dalla forza dei partecipanti.

Il via è fissato per le 19.00. Il tracciato in discesa, chiuso al traffico per l’occasione, offrirà ai concorrenti un percorso ricco di chicane, salti e piccoli ostacoli, pensati per rendere la gara ancora più spettacolare. Le auto, come da tradizione, sfoggeranno forme eccentriche, colori sgargianti e richiami al mondo dei cartoni e dei personaggi iconici: un colpo d’occhio che ogni anno conquista il pubblico assiepato lungo le transenne.

Durante la manifestazione sarà possibile anche degustare panini con salsiccia. La giornata, però, non si esaurisce con la gara. Il programma del 6 giugno si arricchisce infatti di due iniziative molto attese: alle 16.00 partirà Bicyclando in Platani, la passeggiata in bici tra le vie del quartiere, aperta a tutti; tornano inoltre i Giochi in 500, realizzati in collaborazione con il coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia, che porterà in strada i celebri modelli d’epoca, sempre capaci di richiamare appassionati e curiosi.

«Ci aspettiamo una grande partecipazione – afferma il parroco del Sacro Cuore, il sacerdote Marco Diara – e speriamo che gli appassionati possano apprezzare il livello della competizione. Ogni auto richiama un tema diverso, sempre con spirito giocoso e scanzonato. È un modo bello e semplice per stare insieme, per vivere la comunità e per dare continuità a un’iniziativa che nelle prime due edizioni ha avuto un successo straordinario». La Wacky Races si svolge con il patrocinio del Comune di Ragusa e si conferma un momento di aggregazione unico, capace di unire famiglie, giovani, gruppi parrocchiali e residenti del quartiere in un clima di festa autentica. Il viale dei Platani, per un giorno, diventa un palcoscenico di entusiasmo, fantasia e sana competizione.

Per informazioni ulteriori è possibile rivolgersi alla segreteria parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, telefono 0932 252861.