Fra le pieghe solenni della Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno per l’80º anniversario della sua fondazione, Ragusa ha vissuto un momento di orgoglio profondo. Il vice ispettore Giuseppe Gulino , in servizio presso la Questura cittadina, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana , conferita dal Presidente Sergio Mattarella.

, in un contesto di grande partecipazione istituzionale e civile. Un tributo che non è solo simbolico, ma rappresenta il valore concreto di anni di servizio dedicato alla sicurezza e alla legalità.

La cerimonia, svoltasi in piazza San Giovanni, ha visto la consegna del riconoscimento da parte del Prefetto Tania Giallongo e del Questore Salvatore Fazzino , in un contesto di grande partecipazione istituzionale e civile. Un tributo che non è solo simbolico, ma rappresenta il valore concreto di anni di servizio dedicato alla sicurezza e alla legalità.

Dal suo ingresso in Polizia nel 2013, Gulino ha maturato esperienze operative di rilievo nelle Questure di Reggio Calabria e Milano, lavorando tra squadre volanti, scorte e attività di polizia giudiziaria. Durante la difficile emergenza sanitaria da Covid-19, ha fatto parte dell’unità di crisi istituita presso la Prefettura di Reggio Calabria, collaborando con le altre forze dell’ordine in un momento in cui il Paese aveva bisogno di coesione e presenza sul territorio.

Il riconoscimento al vice ispettore Gulino è un segno tangibile di quanto la dedizione quotidiana, spesso silenziosa, degli uomini e delle donne in divisa contribuisca alla tenuta morale e civile della Repubblica. Ragusa, attraverso questo conferimento, si ritrova idealmente al centro di una narrazione nazionale che premia il coraggio, la competenza e il senso dello Stato.