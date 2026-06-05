Fra le pieghe solenni della Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno per l’80º anniversario della sua fondazione, Ragusa ha vissuto un momento di orgoglio profondo. Il vice ispettore Giuseppe Gulino, in servizio presso la Questura cittadina, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente Sergio Mattarella.
Dal suo ingresso in Polizia nel 2013, Gulino ha maturato esperienze operative di rilievo nelle Questure di Reggio Calabria e Milano, lavorando tra squadre volanti, scorte e attività di polizia giudiziaria. Durante la difficile emergenza sanitaria da Covid-19, ha fatto parte dell’unità di crisi istituita presso la Prefettura di Reggio Calabria, collaborando con le altre forze dell’ordine in un momento in cui il Paese aveva bisogno di coesione e presenza sul territorio.
Il riconoscimento al vice ispettore Gulino è un segno tangibile di quanto la dedizione quotidiana, spesso silenziosa, degli uomini e delle donne in divisa contribuisca alla tenuta morale e civile della Repubblica. Ragusa, attraverso questo conferimento, si ritrova idealmente al centro di una narrazione nazionale che premia il coraggio, la competenza e il senso dello Stato.