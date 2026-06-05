Si terrà domenica 7 giugno alle ore 11, ai Giardini Iblei di Ragusa Ibla, l’iniziativa “Madri della Repubblica – Voci che ci hanno dato voce”, organizzata dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa in collaborazione con la Compagnia G.o.D.o.T. APS, con il patrocinio del Comune di Ragusa. L’evento celebra l’80º anniversario del voto alle donne, ricordando le ventuno Madri Costituenti che contribuirono alla nascita della Repubblica e alla scrittura della Costituzione italiana.

La manifestazione, che si svolgerà nel Viale delle Madri Costituenti, sarà un momento di memoria e riflessione dedicato alle donne che, nel 1946, portarono la voce di milioni di italiane dentro l’Assemblea Costituente. Ragusa, attraverso questa iniziativa, rende loro omaggio con una rappresentazione teatrale dal titolo “Madri della Repubblica – Voci che ci hanno dato voce”, curata dalla compagnia G.o.D.o.T., e con la scopertura di una targa commemorativa e una mostra fotografica dedicata alle ventuno protagoniste di quella stagione storica.

L’obiettivo è duplice: da un lato ricordare il valore civile e politico di quelle donne che aprirono la strada alla partecipazione femminile nella vita democratica del Paese; dall’altro ribadire che la Costituzione è viva solo se viene pronunciata, realizzata e difesa ogni giorno. Come recita il messaggio conclusivo della locandina: “La Repubblica si costruisce ogni giorno, insieme”.