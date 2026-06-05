Prosegue l’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. Nella notte di venerdì, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, impegnati in un servizio di prevenzione nel territorio comunale, sono intervenuti nel centro storico, in una via particolarmente frequentata, a seguito della segnalazione di un possibile furto in corso ai danni di un esercizio di abbigliamento. Giunti sul posto senza attivare i dispositivi acustici d’emergenza, gli uomini dell’Arma hanno notato due individui che avevano forzato la porta d’ingresso e si preparavano a sottrarre della merce. Accortisi dell’arrivo dell’autoradio, i due hanno desistito e si sono dati alla fuga, prima a piedi e poi a bordo di un furgone Renault. Ne è scaturito un inseguimento terminato in piazza Angelo D’Arrigo, dove il mezzo è stato bloccato anche grazie all’intervento di una seconda pattuglia proveniente da Scoglitti.

Gli occupanti sono stati identificati: si tratta di un 62enne e di un 44enne, entrambi di Vittoria e già noti ai Carabinieri. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno confermato l’effrazione della porta del negozio, senza che fosse stato asportato alcunché. Il furgone utilizzato per la fuga è risultato rubato alcuni giorni prima e, al suo interno, sono stati rinvenuti vari arnesi da scasso, passamontagna, guanti da lavoro e scatoloni presumibilmente destinati al trasporto della refurtiva. Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei fermati è stato inoltre trovato altro materiale di verosimile provenienza furtiva, in particolare oggetti in oro, sui quali sono in corso ulteriori verifiche. Tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre il furgone è stato restituito al legittimo proprietario.

Al termine delle procedure di identificazione, i due sono stati arrestati con le accuse di tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, sono stati condotti alla casa circondariale iblea. Nei giorni successivi, il Tribunale Ordinario di Ragusa ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi la custodia in carcere. Il loro grado di responsabilità sarà accertato nel corso del procedimento penale, come previsto dalla legge.