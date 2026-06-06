Un episodio spiacevole ha coinvolto lo chef Carmelo Ferreri, volto noto della ristorazione modicana e anima dello chalet Al Corallo di Marina di Modica. Ferreri ha denunciato di aver ricevuto una lettera dai toni offensivi e minacciosi, indirizzata alla sua attività e al suo modo di comunicare sui social.

Il messaggio, intriso di disprezzo, lo invita a sospendere la pubblicazione dei suoi video durante il periodo estivo. Una richiesta che lo chef ha definito “incomprensibile e assurda”, esprimendo amarezza per l’accaduto e interrogandosi se “il mondo non stia girando all’incontrario”.

Ferreri, noto per la sua passione e spontaneità nel raccontare la cucina e il territorio, ha voluto lanciare un invito alla calma e alla misura, ricordando che il confronto civile deve sempre prevalere sull’odio e sull’intolleranza. Resta, purtroppo, il segno di questo gesto che ha turbato l’ambiente sereno del litorale modicano.