La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato in flagranza un 22enne straniero, accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di coltello di genere vietato. L’intervento è scaturito da una chiamata al numero di emergenza Nue 112, effettuata dal personale di una struttura di accoglienza per stranieri.

All’arrivo sul posto, gli agenti delle Volanti del Commissariato hanno riscontrato danni agli arredi; alla richiesta di fornire le generalità, il giovane ha assunto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. Improvvisamente ha estratto un coltello a scatto lungo 18 centimetri, nascosto sotto la felpa, minacciando gli operatori. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, l’uomo è stato disarmato e immobilizzato. Alla luce degli accertamenti, il 22enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, condotto in carcere.