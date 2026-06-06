Ragusa piange la scomparsa di Ornella Pace. Aveva 53 anni. Lascia due sorelle e un fratello. I funerali sono in programma lunedì 8 giugno alle 9,30 nella chiesa di San Pio X. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa piange la scomparsa di Ornella Pace. Aveva 53 anni. Lascia due sorelle e un fratello. I funerali sono in programma lunedì 8 giugno alle 9,30 nella chiesa di San Pio X. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica