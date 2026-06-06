La festa del Sacro Cuore di Gesù è ufficialmente iniziata a Ragusa con un momento di grande partecipazione e spiritualità. Ieri sera, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, è stato conferito il mandato (nella foto Bracchitta) agli animatori del Grest, che nelle prossime settimane accompagneranno bambini e ragazzi in un percorso di crescita e condivisione. Un gesto simbolico e profondo, che ha segnato l’avvio dei festeggiamenti e ha posto al centro il tema della comunità e del servizio, valori che incarnano pienamente lo spirito del Sacro Cuore.

La celebrazione, animata dai giovani della parrocchia, ha rappresentato un momento di preghiera e di entusiasmo collettivo, preludio alle giornate di festa che scandiranno il calendario di giugno. Don Diara ha ricordato come “ogni servizio, ogni gesto di amore gratuito, è un riflesso del Cuore di Cristo che si dona senza misura”.

Domani, domenica 7 giugno, la comunità vivrà la Solennità del Corpus Domini. Alle 9 e alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica, seguita alle 19 dalla messa solenne presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, in cattedrale. Alle 20, spazio alla processione eucaristica cittadina.

Lunedì 8 giugno, la giornata sarà dedicata alla preghiera e alla riflessione comunitaria. Alle 8,30 si terrà la celebrazione eucaristica, mentre alle 18,15 la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù saranno animate dal gruppo delle Piccole ostie. Alle 19, la messa presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco della parrocchia Santa Maria di Portosalvo a Marina, con la partecipazione del gruppo adulti dell’Azione cattolica. Così si chiuderà la giornata, confermando il legame tra fede, servizio e comunione.

La festa del Sacro Cuore di Gesù, promossa dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa con il patrocinio della Diocesi di Ragusa, del Comune e del Libero Consorzio comunale, proseguirà nei prossimi giorni con celebrazioni, incontri e momenti di aggregazione che coinvolgeranno tutta la comunità parrocchiale. Un appuntamento che, come ogni anno, rinnova la devozione e la gratitudine verso il Cuore di Cristo, simbolo di amore, misericordia e speranza per la città di Ragusa.