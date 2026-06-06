Operazione congiunta della polizia di Stato e della polizia locale di Vittoria: recuperata una Fiat Panda rubata e riconsegnata al proprietario ancor prima della denuncia. Il veicolo, una utilitaria grigia, è stato intercettato dagli agenti in via Duca d’Aosta, all’angolo con via Cristoforo Colombo. La vettura presentava chiari segni di effrazione ed era già stata manomessa per essere verosimilmente impiegata in ulteriori attività illecite.

Determinanti si sono rivelati l’intuito investigativo e la profonda conoscenza del territorio da parte delle forze dell’ordine. L’automobile, infatti, non risultava ancora inserita tra i mezzi da ricercare nella banca dati Ced (Centro Elaborazione Dati). Nonostante l’assenza di una segnalazione formale, le anomalie riscontrate hanno indotto gli operatori a effettuare controlli più approfonditi, che hanno consentito di risalire rapidamente al legittimo proprietario e di contattarlo. L’uomo, che non aveva ancora avuto modo di presentarsi in commissariato per denunciare il furto, ha potuto rientrare subito in possesso della propria macchina. L’episodio rappresenta un esempio significativo di sinergia operativa tra i diversi corpi di polizia e conferma l’attenzione costante e capillare nel presidio del territorio a tutela della sicurezza cittadina (foto Assenza).