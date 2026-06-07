In vista dell’approssimarsi della stagione estiva, il Commissariato di P.S. di Modica, in aderenza alle direttive impartite dal Questore di Ragusa, ha intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della cosiddetta “mala movida” e a garantire il sereno svolgimento delle attività ricreative nel territorio di competenza.

I controlli, effettuati dagli agenti, hanno interessato la fascia costiera di Modica ed il comune di Pozzallo.

Nello specifico, sono stati controllati 15 locali nei quali erano in corso attività di ristorazione e intrattenimento, al fine di verificarne la regolarità e la conformità alla normativa vigente.

In particolare, in due casi la Polizia di Stato ha accertato lo svolgimento di serate danzanti in assenza della prescritta licenza di Pubblica Sicurezza, interrompendo gli intrattenimenti e denunciando all’Autorità Giudiziaria i relativi organizzatori.

In altri cinque locali sono state riscontrate irregolarità e comminate sanzioni amministrative per centinaia di euro, dovute all’assenza delle licenze per la somministrazione di alcolici, alla mancanza delle autorizzazioni per la diffusione musicale e alla mancata esposizione della prescritta segnaletica relativa all’esercizio dell’attività di ristorazione e mescita di bevande.

Nell’ambito dei medesimi servizi sono state identificate 70 persone, di cui 15 straniere.