Un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli si è verificato oggi lungo la Sp 85, nel territorio di Ragusa, nei pressi dello svincolo per contrada Passo Marinaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti. Un 53enne è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono in fase di valutazione ma risultano essere comunque complesse. L’uomo si trova ricoverato in Rianimazione ed è stato intubato. La prognosi è riservata.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto interessato della provinciale è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo.

La chiusura della Sp 85 ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione. Si tratta infatti di un’importante arteria viaria che collega la frazione balneare di Scoglitti al comune di Santa Croce Camerina e che, soprattutto nei mesi estivi, registra un intenso flusso di veicoli diretti verso il litorale.