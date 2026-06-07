Un incendio che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi è divampato oggi, poco dopo le 14, nelle campagne di Modica, in contrada Fondo Mosche Abremi.

Le fiamme, sviluppatesi all’improvviso, si sono propagate con grande rapidità, distruggendo completamente un capannone agricolo.

All’interno della struttura il fuoco ha incenerito tutto ciò che ha incontrato: scorte di fieno, un trattore e diverse attrezzature.

Il rogo si è poi esteso anche ai terreni adiacenti, divorando la vegetazione circostante.

A rendere la situazione particolarmente critica è stata la presenza di circa cinquanta persone riunite per trascorrere la giornata insieme e organizzare un barbecue.

Il fumo denso e l’avanzata repentina del fronte di fuoco hanno generato momenti di forte apprensione, costringendo i presenti a mettersi subito in salvo.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da alcuni operatori agricoli della zona che, mettendo a disposizione pale meccaniche, hanno creato barriere di terra per contenere l’avanzata delle fiamme.

Grazie a questo intervento congiunto, il rogo è stato domato intorno alle 17, scongiurando che un ingente danno materiale si trasformasse in una tragedia umana.