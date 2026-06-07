Antonio Giannone, 26 anni, originario di Scicli, ha varcato il confine francese lungo il Cammino di Santiago de Compostela dopo aver coperto a piedi circa 2.000 chilometri.

Il giovane siciliano ha lasciato il lavoro per concedersi un anno sabbatico interamente dedicato al pellegrinaggio.

Partito a metà marzo dalla cittadina iblea, nel Ragusano, Giannone ha attraversato la penisola passando per Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria, fino a entrare in Francia.

Un cammino che lo colloca già a metà dell’itinerario complessivo previsto fino alla Spagna.

La meta resta la cattedrale di Santiago de Compostela, in Galizia, dove secondo la tradizione sono custodite le reliquie di San Giacomo.

Al traguardo finale mancano ancora all’incirca 2.000 chilometri, da percorrere tra territorio francese e spagnolo.

“Ho già consumato il primo paio di scarpe – racconta – ne ho dovuto comprare un altro. Al momento non sono particolarmente stanco, il corpo si sta abituando al cammino”.

L’esperienza, oltre allo sforzo fisico, si sta rivelando un’occasione di incontri e relazioni.

Lungo la rotta, il pellegrino ha intessuto contatti con altri viandanti e con residenti, soprattutto durante le tappe italiane.

A Genova, riferisce, un episodio è stato decisivo: “A Genova ho incontrato il cappellano dei pellegrini Liguri – spiega – si chiama don Matteo. Lui stesso è un camminatore e mi ha dato un consiglio: una birra media al giorno ti reintegra i sali minerali. Grazie a lui sono entrato a far parte di un gruppo che ti mette in contatto con gente che può offrirti indicazioni e alloggi.”

Adesso inizia il percorso che dai Pirenei conduce a Santiago de Compostela. Dovrei arrivare ad agosto.

Il camminatore sciclitano, a metà strada del suo progetto, continua a documentare il viaggio e a consolidare una rete di sostegno lungo il tragitto.

L’arrivo è previsto per agosto, compatibilmente con le condizioni fisiche e meteorologiche dei prossimi mesi.