Due agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti durante un controllo scattato per la guida di un ciclomotore privo di targa. “Grati per l’aver anteposto l’ordine pubblico e la sicurezza alla propria incolumità”. Lo affermano il sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani. Nel pomeriggio di ieri, a Comiso, un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo essere stato fermato nel centro storico perché alla guida di un ciclomotore senza targa, sprovvisto di copertura assicurativa e senza patente. Durante la verifica, non riuscendo a esibire i documenti richiesti, l’uomo ha dato in escandescenze e ha aggredito il commissario capo Salvatore Giardina e l’ispettore capo Fabrizio Pagliari, causando loro contusioni e ferite nella fase di immobilizzazione e ammanettamento. È stato quindi fotosegnalato e deferito all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo. Il sindaco Schembari e l’assessore Di Trapani esprimono solidarietà e vicinanza ai due agenti feriti e a tutti i colleghi presenti, oltre a manifestare gratitudine “per aver anteposto l’ordine pubblico e la sicurezza alla propria incolumità”.