La tradizionale festa di Sant’Antonio di Padova a Comiso entra nel vivo con tre giornate dense di spiritualità, comunità e impegno civico. Dopo le intense iniziative di sabato 6 e domenica 7 giugno — che hanno visto la raccolta alimentare promossa dalla Caritas parrocchiale dinanzi ai supermercati del quartiere, la festa dei ragazzi del catechismo e il concerto dell’orchestra del liceo musicale “Giosuè Carducci”, oltre alla solenne celebrazione del Corpus Domini in chiesa Madre presieduta dal vicario foraneo don Girolamo Alessi — la settimana prosegue con appuntamenti che uniscono fede e partecipazione.

Lunedì 8 e martedì 9 giugno, le celebrazioni eucaristiche delle 19 saranno presiedute da don Paul Fenech, sacerdote della Diocesi di Malta, che guiderà gli esercizi spirituali nel salone parrocchiale sul tema “L’evangelizzazione”. Le giornate si apriranno alle ore 8.00 con il Santo Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, seguiti alle 8.30 dalla Celebrazione Eucaristica e alle 18.00 dal Rosario meditato.

Mercoledì 10 giugno si celebrerà il XXVII anniversario della dedicazione della chiesa. Le campane suoneranno alle 8,30 per ricordare la solennità, seguite dal Rosario e dalla tredicina. Alle 9 la celebrazione eucaristica sarà accompagnata dall’adorazione fino alle 18,30, quando si terrà il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 20, la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Girolamo Alessi, vicario foraneo di Comiso e parroco della chiesa dei Santi Apostoli. Concelebrano tutti i sacerdoti del vicariato di Comiso, anima la corale parrocchiale accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Durante la santa messa, tutte le coppie di sposi presenti rinnoveranno le promesse matrimoniali. Saranno presenti tutte le confraternite di Comiso e i movimenti ecclesiali cittadini. A conclusione si terrà una solenne processione eucaristica animata dal gruppo Rinnovamento nello Spirito santo di Comiso con rientro nella chiesa dei Santi apostoli dove seguirà la benedizione eucaristica.

In queste giornate, la città sarà anche protagonista di un’importante azione di pulizia straordinaria curata dall’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale a Comiso. Un intervento che accompagna la festa e ne esalta il valore di cura e rispetto per la comunità e per gli spazi condivisi.

La festa di Sant’Antonio di Padova continua così a essere un momento di fede, tradizione e civiltà, capace di unire spiritualità e attenzione concreta al territorio.