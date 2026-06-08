Venerdì scorso, nella splendida cornice dei giardini di Palazzo Bonelli-Patanè, il primo congresso comunale e provinciale di Noi Moderati per il Comune di Scicli e per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Grande affluenza di pubblico che con grande partecipazione ha dato testimonianza di interesse e condivisione di questo nuovo progetto politico che guarda alle sfide presenti e future della Provincia di Ragusa e della città di Scicli.

Al congresso sono intervenuti l’onorevole Maurizio Lupi, presidente Nazionale del partito Noi moderati, tramite videomessaggio; l’onorevole Saverio Romano (nella foto sotto il suo intervento), coordinatore nazionale; l’avvocato Massimo Dell’Utri, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale del Consiglio dei Ministri e coordinatore regionale del partito; il dottor Peppe Germano, vice coordinatore regionale; il dottor Guglielmo Cartia nominato coordinatore cittadino e Giuseppe Avola vicecoordinatore cittadino; l’avvocata Sabrina Micarelli nominata coordinatrice provinciale e l’avvocato Giovanni Tumino nominato coordinatore provinciale; il dottor Gioele Occhipinti, coordinatore cittadino dei giovani e Iacopo Donzella nel coordinamento nazionale giovanile. Per la città di Ragusa, il nuovo coordinatore comunale è il consigliere Sebastiano Zagami.