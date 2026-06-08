Domani, martedì 9 giugno, alle 18,30, nella sede della Cna territoriale di Ragusa in via Psaumida, si terrà un incontro promosso con il patrocinio del Comune di Ragusa e dedicato alle imprese del territorio. Sarà presentato il progetto di riqualificazione della zona artigianale “Pippo Tumino” di contrada Mugno, insieme alle opportunità di agevolazioni e finanziamenti a fondo perduto per le aziende, tra cui il bando Più Artigianato, la Zes Unica, la Legge Sabatini, Resto al Sud 2.0 e l’Iper ammortamento. All’incontro parteciperanno il vicesindaco Giovanni Giuffrida, assessore ai Lavori pubblici, e l’assessore comunale allo Sviluppo economico Catia Pasta.

Il presidente territoriale della Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale Carmelo Caccamo hanno sottolineato come l’appuntamento rappresenti un momento di confronto diretto con il mondo produttivo locale e un passo decisivo verso la valorizzazione dell’artigianato ragusano. “La riqualificazione della zona artigianale Pippo Tumino – hanno dichiarato – è un investimento sul futuro dell’impresa e sul rilancio di un’area strategica per l’economia cittadina. Ragusa ha bisogno di spazi moderni e funzionali, capaci di sostenere la competitività e di attrarre nuovi investimenti. Cna è al fianco degli artigiani per accompagnarli nell’accesso ai fondi e per costruire insieme una visione di sviluppo sostenibile e condiviso”.

La zona artigianale dedicata a Pippo Tumino porta il nome di un esponente dell’associazione di categoria che ha segnato la storia economica della città. E’ stato un esempio di intraprendenza e di amore per il lavoro, capace di trasformare una piccola realtà associativa locale in un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. La sua figura resta simbolo di dedizione e lungimiranza, valori che oggi la Cna intende rilanciare attraverso un progetto di riqualificazione che guarda al futuro ma affonda le radici nella tradizione produttiva ragusana. Per informazioni sull’incontro è possibile contattare la Cna Ragusa al numero 0932 686144.