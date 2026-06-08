Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, un incendio è divampato in un terreno adiacente alla Strada provinciale 2 che collega Acate a Vittoria, nel Ragusano. Le fiamme hanno interessato un accumulo di pneumatici dismessi (fuori uso) abbandonati nell’area, generando una fitta colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. I proprietari del fondo sono intervenuti con prontezza e hanno domato il rogo autonomamente, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti né danni a abitazioni o attività nelle immediate vicinanze. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute e saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Un denso pennacchio scuro si è alzato nel cielo terso, tipico della combustione di gomma e materiali sintetici. L’incendio di pneumatici dismessi rappresenta una seria criticità ambientale: gli pneumatici sono composti in prevalenza da gomma sintetica di derivazione petrolifera e contengono additivi chimici quali zinco, zolfo, acceleranti e metalli pesanti (foto Assenza).