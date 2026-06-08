Quarta edizione da incorniciare per la Wacky Races, andata in scena sabato scorso lungo il viale dei Platani a Ragusa, che si conferma tra gli appuntamenti più seguiti e partecipati delle celebrazioni del Sacro Cuore.

Un pomeriggio di entusiasmo contagioso, creatività debordante e divertimento genuino ha trasformato il quartiere in un grande palcoscenico di festa popolare.

Nove vetture senza motore, costruite a mano e decorate nelle fogge più eccentriche, hanno sfilato e poi gareggiato tra gli applausi, tra colori sgargianti, forme improbabili e un’ironia scanzonata che ha esaltato il desiderio di stare insieme.

A trionfare è stata la sorprendente Papamobile, realizzata a Ragusa, che ha mandato in visibilio il pubblico quando il parroco, don Marco Diara, è salito a bordo per un giro divenuto subito iconico: un momento di leggerezza e simpatia destinato a restare nella memoria dei presenti.

Al secondo posto il “Maggiolone tutto matto” (nella foto sopra), arrivato da Vittoria, che con la sua estetica irriverente e l’equipaggio scatenato ha sprigionato energia e risate lungo l’intero percorso.

Le due vetture si sono aggiudicate i riconoscimenti principali tra le nove partecipanti, ma ogni squadra ha contribuito a comporre un vero mosaico di fantasia e coinvolgimento.

Perché la Wacky Races non è soltanto una competizione: è un’occasione di comunità, un ritrovo condiviso all’insegna della spensieratezza.

Ad arricchire l’atmosfera, molto apprezzata anche la degustazione dei tradizionali panini con salsiccia, andati letteralmente a ruba.

“La Wacky Races (nella foto Bracchitta sopra) è un momento che unisce – ha ricordato il parroco Marco Diara – e vedere così tante famiglie, giovani e bambini divertirsi insieme è il segno più bello della vitalità del nostro quartiere”.

Organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore, la kermesse si conferma così un appuntamento irrinunciabile, capace di coinvolgere concorrenti e spettatori in un clima di festa autentica e sincera.