Blitz anticontraffazione nel Ragusano.

Nelle ultime ore gli uomini della Guardia di Finanza del Nucleo Operativo di Ragusa, con il supporto della Compagnia delle Fiamme Gialle di Vittoria, hanno condotto una vasta operazione a largo raggio, intercettando e bloccando in flagranza un consistente circuito di distribuzione di calzature contraffatte, imitazioni pressoché identiche dei modelli più iconici e richiesti dei principali marchi internazionali.

L’intervento è scattato con tempestività, ma per pochi minuti i finanzieri non sono riusciti a trarre in arresto tutti i protagonisti della filiera: l’autocarro del fornitore all’ingrosso è infatti riuscito a dileguarsi poco prima dell’arrivo delle pattuglie, facendo perdere le proprie tracce.

La fuga del grossista, tuttavia, potrebbe avere le ore contate. Gli investigatori hanno già posto sotto sequestro e avviato l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area del blitz, dai quali si attendono elementi utili a risalire alla targa del mezzo pesante e al tragitto seguito dal conducente.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati due cittadini extracomunitari. Uno tra questi è stato denunciato. Subito dopo, le Fiamme Gialle hanno eseguito tre perquisizioni domiciliari d’iniziativa, finalizzate a individuare il deposito di stoccaggio utilizzato come base logistica per la merce illecita.

Le indagini proseguono con il massimo riserbo e a ritmo serrato. Non si esclude che la rete del falso si estenda oltre i confini della provincia di Ragusa, raggiungendo anche diverse aree limitrofe (foto Assenza).