A Chiaramonte Gulfi torna la Festa del Grano, uno degli appuntamenti più identitari e sentiti della comunità, capace ogni anno di riportare al centro la cultura contadina, i grani antichi siciliani e il valore delle tradizioni che hanno costruito la storia del territorio. L’evento, organizzato dall’associazione culturale femminile 8 Marzo insieme al Comune di Chiaramonte Gulfi e con il sostegno della Regione Siciliana e della Provincia di Ragusa, animerà il fine settimana con un programma ricco e coinvolgente.

Sabato, in piazza Duomo, l’apertura dei mercatini è prevista alle 17, dando il via a un pomeriggio che profuma di artigianato, sapori e memoria. Alle 18,30 si terrà l’inaugurazione ufficiale con la sfilata in carrozza e carretti siciliani della Scuderia Runza, un momento scenografico che richiama l’immaginario rurale di un tempo. Alle 19 spazio alla dimostrazione della lavorazione del pane “Come si faceva una volta”, seguita dall’apertura dello stand dedicato alla degustazione dei grani antichi siciliani. La serata proseguirà alle 20,30 con l’esibizione della squadra di ginnastica ritmica della Ludens Dance di Ragusa e alle 21 con il cabaret di Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, prima della musica live del Trio Band che accompagnerà il pubblico fino a fine serata. Altri appuntamenti sono in programma domenica.

«La Festa del Grano è un patrimonio della nostra comunità, un momento che ci permette di riscoprire chi siamo e da dove veniamo», afferma il sindaco Mario Cutello. «È una celebrazione della nostra identità, della nostra terra e delle persone che ogni giorno la custodiscono con lavoro e passione. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce tradizione, cultura e partecipazione».

Entusiasta anche l’assessore comunale al Turismo e Spettacoli Giancarlo Catania, che sottolinea la crescita della manifestazione: «Questa festa è diventata un punto di riferimento dell’estate chiaramontana. L’impegno dell’associazione 8 Marzo, unito al supporto delle istituzioni, ha permesso di costruire un programma capace di coinvolgere famiglie, visitatori e appassionati. È un evento che valorizza il territorio e crea comunità, ed è questo il nostro obiettivo». La Festa del Grano si conferma così un appuntamento che intreccia memoria e futuro, tradizione e convivialità, offrendo a Chiaramonte Gulfi un fine settimana di colori, profumi e autentica cultura popolare.