La polizia di Stato di Modica, con il supporto dei militari dell’Arma dei carabinieri, ha arrestato un 29enne italiano colto in flagranza per i reati di lesioni personali e danneggiamento aggravato. L’intervento è scaturito da un episodio avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, dove l’uomo avrebbe aggredito una guardia giurata in servizio, provocando anche danni ad alcuni locali adibiti a servizio pubblico. Nei suoi confronti è scattata altresì una denuncia all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

Espletate le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari come misura cautelare, in attesa dell’udienza di convalida. L’accaduto sarebbe collegato a fatti verificatisi nei giorni scorsi a Marina di Modica durante una festa privata; il diverbio si sarebbe poi trascinato fino al presidio ospedaliero, circostanza che ha determinato l’intervento e le successive iniziative delle forze dell’ordine.