Un periplo della Sicilia in bicicletta per incontrare gente e raccogliere racconti: è il nuovo progetto di Andrea Caschetto, ragusano, noto come “ambasciatore del sorriso” dopo la malattia affrontata in adolescenza.

“Ho attraversato più di 120 nazioni. Ospedali pediatrici, orfanotrofi e comunità dove la vita non è facile. E sento il bisogno di fare una scelta diversa. Niente aerei. Niente continenti lontani.” spiega.

L’idea, racconta, nasce anche “dalla scelta di restare vicino a una persona molto importante della mia vita”.

Non una prova sportiva né una competizione, precisa Caschetto, ma “un viaggio di incontri”.

Le prime tappe a pedali saranno Gela, Agrigento, Sciacca e Mazara del Vallo.

Il resto dell’itinerario, però, desidera costruirlo insieme a chi vorrà incrociare la sua strada: “Cerco storie. Persone da incontrare. Associazioni, ospedali, case di riposo, famiglie che stanno attraversando un momento difficile. Persone sole. Persone che meritano di essere ascoltate. E, lungo la strada, anche un posto dove fermarmi per una notte. Un letto, un divano, una stanza libera o un luogo sicuro dove lasciare la bicicletta.”

Sono già numerosi i commenti e gli inviti arrivati a Caschetto per sostenere questa nuova avventura.