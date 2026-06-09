Proseguono con grande partecipazione i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù nella parrocchia di Ragusa. Dopo le intense giornate del fine settimana, ieri sera, la comunità ha vissuto un momento di profonda spiritualità con la celebrazione eucaristica presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco della chiesa Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa. La messa, animata dal gruppo adulti dell’Azione Cattolica, ha rappresentato un’occasione di preghiera e riflessione sul valore della fede vissuta nella quotidianità e sulla forza della comunione tra le parrocchie della diocesi.

Da oggi, martedì 9 giugno, il programma prosegue con nuovi appuntamenti di preghiera e condivisione. Dopo la celebrazione eucaristica di questa mattina, alle 18,15 la preghiera del Santo Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù, animata dal gruppo della Caritas parrocchiale. Alle 19 la messa sarà presieduta da don Francesco Mallemi e animata dalla comunità della parrocchia San Pio X, in un clima di gioiosa partecipazione.

Mercoledì 10 giugno la giornata si aprirà alle 8,30 con la celebrazione eucaristica e proseguirà alle 18,15 con la preghiera del Rosario e la novena animata dal gruppo missionario. Alle 19 la messa sarà celebrata da don Filippo Bella, con l’animazione della comunità parrocchiale Maria Ss. Nunziata di Ragusa, segno di un legame spirituale che unisce le diverse realtà della città.

Giovedì 11 giugno, vigilia della solennità del Sacro Cuore di Gesù, sarà una giornata di particolare intensità. Alle 8,30 si terrà la celebrazione eucaristica che sarà seguita alle 9 dall’esposizione eucaristica e alle 12 dalla benedizione eucaristica mentre alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale, e animata dal gruppo famiglie e giovani coppie. Saranno festeggiate le coppie di sposi che celebrano quest’anno il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio. Alle 20, poi, l’iniziativa famiglia in festa con la presenza del vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa. Un percorso di fede e partecipazione che accompagna i fedeli verso la solennità del Sacro Cuore, cuore pulsante della vita spirituale della parrocchia e simbolo di amore e misericordia per tutta Ragusa.