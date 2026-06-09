A Vittoria, nella valle dell’Ippari, un incendio alimentato dalle raffiche di vento sta facendo avanzare il fronte verso il campo di tiro a volo e il canile comunale. Sul posto sono al lavoro le squadre dei Vigili del fuoco. Intanto crescono le polemiche per la mancata attivazione, nell’ambito del piano antincendio regionale, delle associazioni onlus di protezione civile.

Imponente il dispiegamento di mezzi e personale per contenere le fiamme e scongiurare che si avvicinino al vicino ospedale (foto Assenza).