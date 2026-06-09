Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 17 giugno l’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Fondazione Onda ETS. In oltre 140 ospedali del network con il Bollino Rosa, saranno offerti gratuitamente alla popolazione visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test, conferenze e materiale informativo.

A Vittoria l’iniziativa si terrà dalle 16.30 alle 19.00 nella Sala delle Capriate “Gianni Molè”, in via P. Umberto 91. Il programma, curato dalla Direzione medica di presidio e dalla U.O.C. Neurologia/Stroke Unit, prevede un momento di approfondimento dedicato all’emicrania come patologia neurologica, con interventi sui sintomi che aiutano a distinguerla dal comune mal di testa, sul legame tra emicrania e donna, sui trattamenti oggi disponibili e sulle modalità di accesso ai servizi offerti dal Centro Cefalee. L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico.

L’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è da oggi consultabile sul sito https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w44

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni sessuali femminili. Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi d’attesa per una prima visita che possono variare tra i due e i sei mesi e un persistente rischio di cronicizzazione.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, dichiara: “L’(H) Open Day sull’emicrania è un appuntamento che torna per il quarto anno consecutivo, a testimonianza di un impegno concreto e continuativo di Fondazione Onda ETS su questa patologia. Negli ultimi anni abbiamo mappato i centri cefalee sul territorio, lavorato con gli esperti per definire percorsi di cura dedicati alle donne e investito nella sensibilizzazione di chi ancora non riconosce i propri sintomi. Oggi, con questa giornata, vogliamo andare ancora più vicino alle persone: offrire un accesso diretto agli specialisti, ridurre le distanze tra il paziente e la diagnosi e ricordare che l’emicrania non è ‘solo un mal di testa’, ma una vera patologia neurologica che merita attenzione, cura e un percorso assistenziale adeguato.”

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Uno degli ostacoli principali è ancora lo stigma sociale: l’emicrania è spesso percepita come un semplice mal di testa e non come la patologia neurologica grave e disabilitante che è, con conseguente sottovalutazione, ritardo diagnostico e mancato accesso alle cure appropriate.