Un confronto concreto e operativo tra istituzioni e mondo produttivo. È quello promosso dalla Cna territoriale di Ragusa e dal Comune di Modica, che si incontreranno domani, mercoledì 10 giugno alle 18,30, presso Logik, nella zona artigianale di contrada Michelica, per discutere di servizi e opportunità per lo sviluppo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Uni.Co. Credito e consulenza alle imprese, sarà l’occasione per presentare il progetto di riqualificazione della zona artigianale di contrada Michelica, l’assegnazione dei lotti liberi della zona Pip, e le agevolazioni e finanziamenti a fondo perduto destinati alle imprese locali (tra cui Bando Più Artigianato, Zes Unica, Legge Sabatini, Resto al Sud 2.0, Iper ammortamento). All’incontro prenderanno parte il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Tino Antoci, e il dirigente dell’Ufficio tecnico, Fabio Bellaera, insieme ai vertici della Cna territoriale.

“La riqualificazione della zona artigianale di Michelica è un passaggio strategico per la crescita del tessuto produttivo modicano” ha dichiarato Giampaolo Roccuzzo, presidente della Cna territoriale Ragusa. “La collaborazione con il Comune è fondamentale per garantire alle imprese spazi adeguati, infrastrutture moderne e accesso a strumenti di finanziamento che favoriscano investimenti e nuova occupazione”. “Questo incontro – ha aggiunto Carmelo Caccamo, segretario territoriale di Cna Ragusa – rappresenta un segnale di attenzione verso gli artigiani e le piccole imprese, che sono il cuore dell’economia locale. La Cna continuerà a essere al fianco degli operatori per accompagnarli nei percorsi di crescita e innovazione”. L’appuntamento di domani si inserisce nel più ampio percorso di dialogo tra istituzioni e imprese avviato dalla Cna territoriale, volto a promuovere sviluppo sostenibile, semplificazione amministrativa e accesso ai fondi pubblici.

Per informazioni: CNA Modica – Tel. 0932 947152