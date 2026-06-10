Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi nell’area del mercato dei fiori di Vittoria ha lambito per alcuni minuti il vicino complesso residenziale abitato da appartenenti alle forze dell’ordine in quiescenza (foto Assenza).

Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 15.30 e alimentate dal caldo e dalla presenza di sterpaglie, hanno generato apprensione tra i residenti e gli operatori della zona.

Il fronte, inizialmente molto vicino alle abitazioni, è stato affrontato con prontezza dalle squadre dei vigili del fuoco, affiancate dalla Protezione civile e dal personale comunale. Due automobili danneggiate, infissi, serrande e persino i vetri scoppiati delle abitazioni. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.

L’intervento tempestivo ha consentito di circoscrivere il rogo ed evitare che raggiungesse le strutture più esposte.

Poco dopo, l’incendio è stato completamente domato e non rappresenta più alcun pericolo.

Restano da valutare i danni alle aree verdi e alle superfici perimetrali del sito, mentre le cause sono tuttora in fase di accertamento.