Attimi di apprensione oggi sulla Strada provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Una Peugeot di colore scuro è uscita autonomamente di carreggiata, cappottandosi più volte sullo sterrato a margine della sede stradale, accanto ai caratteristici muretti a secco. Il veicolo si è fermato con le ruote rivolte verso l’alto, riportando danni ingenti soprattutto al tetto e a una fiancata. Secondo le prime informazioni, a bordo viaggiavano due giovani donne, rimaste ferite in modo lieve. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118: i sanitari sono stati i primi a raggiungere l’area dell’incidente, quando ancora non erano presenti altre unità. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. La SP 25 si conferma, purtroppo, una delle strade più “calde” della provincia iblea, teatro di numerosi incidenti anche recenti. In questa circostanza, fortunatamente, non si registrano feriti gravi (foto Assenza).