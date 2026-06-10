L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa promuove un incontro dedicato al Tax control framework, organizzato in collaborazione con Sicindustria Ragusa, per approfondire un tema che sta assumendo un ruolo sempre più strategico nella governance aziendale e nella gestione del rischio fiscale.

La fiscalità d’impresa, infatti, non è più soltanto un insieme di adempimenti, ma un elemento centrale nella competitività delle aziende, nella trasparenza dei processi interni e nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria. L’incontro si terrà venerdì 12 giugno, dalle 15,30 alle 18,30, presso la sala conferenze di Sicindustria Ragusa.

“Il Tax control framework rappresenta un cambio di paradigma” afferma Michelangelo Aurnia (nella foto), presidente dell’Odcec Ragusa. “Le imprese non possono più limitarsi a gestire il rischio fiscale in modo reattivo. Devono dotarsi di strumenti che consentano di anticipare le criticità, strutturare i processi e trasformare la compliance in un fattore di affidabilità e crescita. È per questo che il nostro Ordine ha ritenuto necessario promuovere un momento di approfondimento dedicato, trovando immediata condivisione da parte di Sicindustria Ragusa”.

L’incontro prevede gli interventi istituzionali di Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa, Nicola Lamaddalena, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, e dello stesso Michelangelo Aurnia. La relazione tecnica sarà affidata a Giorgio Minardo, commercialista con esperienza tra Milano e Modica, che illustrerà gli aspetti operativi e strategici del Tax control framework.

Aurnia sottolinea come l’iniziativa risponda a un’esigenza concreta del tessuto produttivo ragusano: “Le imprese del nostro territorio stanno affrontando sfide sempre più complesse. La governance fiscale non può essere lasciata all’improvvisazione. Serve una cultura del controllo che valorizzi il ruolo dei professionisti e accompagni le aziende verso modelli organizzativi più solidi e trasparenti. Il Tax control framework è uno strumento che consente di fare questo salto di qualità”. La partecipazione è rivolta a imprenditori, manager, professionisti e responsabili amministrativi interessati a comprendere come la gestione del rischio fiscale stia diventando un pilastro della competitività aziendale.