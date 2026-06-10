Nei giorni scorsi, durante i servizi di vigilanza stradale notturni, una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato, alla periferia di Vittoria, un’autovettura guidata da un italiano di circa 50 anni. Al controllo, l’uomo è risultato sprovvisto di patente, già revocata in precedenza dalla Prefettura. Gli agenti hanno inoltre accertato che, fissata alla cintura e nascosta sotto il giubbotto, l’automobilista portava una pistola giocattolo con caricatore caricato con munizioni a salve, priva dell’obbligatorio tappo rosso, sostituito artigianalmente con un tovagliolo dello stesso colore. All’interno del veicolo è stata rinvenuta anche una mannaia da cucina con lama lunga 17,5 centimetri. Il cinquantenne, già gravato da vari precedenti specifici, è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente per guida senza patente e porto abusivo di armi. Si ricorda che la persona è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.