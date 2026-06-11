Sulla Riviera di Ponente di Donnalucata, una semplice passeggiata lungo la battigia si è trasformata in un piccolo momento di stupore collettivo. Nei giorni scorsi, infatti, diversi bagnanti si sono imbattuti in una scultura di sabbia realizzata con sorprendente maestria, un’opera effimera ma capace di catturare l’attenzione di chiunque si trovasse a passare.

Secondo le testimonianze raccolte sui social, l’opera sarebbe stata modellata da due giovani artisti, che hanno lavorato direttamente sulla spiaggia, utilizzando solo sabbia, acqua e una notevole abilità manuale. Il risultato è stato definito da molti come “meraviglioso”, tanto da spingere diversi cittadini a fotografarlo e condividerlo online, contribuendo alla sua rapida diffusione.

La scultura, come spesso accade per le opere realizzate con materiali naturali, non ha potuto essere conservata né spostata altrove. La sua natura effimera, però, sembra averne amplificato il fascino: un gesto artistico nato e destinato a dissolversi nello stesso luogo, lasciando dietro di sé solo l’apprezzamento di chi ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo.

L’episodio conferma ancora una volta come Donnalucata sappia trasformarsi, soprattutto d’estate, in un palcoscenico spontaneo di creatività e incontri inattesi. Un piccolo evento che racconta la bellezza delle cose semplici e la capacità dell’arte di emergere anche dove meno ce lo si aspetta.