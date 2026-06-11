La Cna Territoriale di Ragusa esprime le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, chiamato a guidare la città in una fase particolarmente significativa per il suo sviluppo economico e sociale.

Il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo sottolineano come Ispica rappresenti da sempre un punto di riferimento strategico per l’intero territorio ibleo, grazie alle sue straordinarie potenzialità nei settori del turismo e dell’agroalimentare di qualità, due asset fondamentali per la crescita e la competitività del sistema economico locale.

«La Cna – affermano Roccuzzo e Caccamo – ha sempre seguito con attenzione e continuità le dinamiche di sviluppo di Ispica, sostenendo le imprese artigiane, commerciali e produttive e promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni. Continueremo a farlo con rinnovato impegno, certi che la collaborazione tra amministrazione comunale e mondo produttivo sia la chiave per affrontare le sfide dei prossimi anni».

Tra le priorità indicate dalla Cna, particolare rilievo assume il completamento della zona artigianale e l’approvazione del regolamento di assegnazione dei lotti, passaggi indispensabili per poter pubblicare il bando e consentire alle imprese di investire, crescere e generare nuova occupazione. «Si tratta – spiegano – di un’opera attesa da anni, che può rappresentare un volano decisivo per l’economia locale. Le imprese hanno bisogno di certezze, spazi adeguati e procedure chiare per programmare il proprio futuro».

Altro tema ritenuto urgente è il completamento del cimitero comunale, definito dalla Cna «una grande incompiuta» che richiede un’accelerazione amministrativa per rispondere a un’esigenza concreta e non più rinviabile della comunità. La Cna Territoriale di Ragusa conferma la massima disponibilità a collaborare con il sindaco Muraglie e con l’intera amministrazione comunale, nello spirito di dialogo e confronto che ha sempre caratterizzato il rapporto con le istituzioni locali. «Le nostre imprese – concludono Roccuzzo e Caccamo – sono pronte a mettere in campo idee, competenze e progettualità per contribuire allo sviluppo di Ispica. Siamo certi che, attraverso una collaborazione leale e proficua, sarà possibile costruire un percorso di crescita che valorizzi le eccellenze del territorio e rafforzi il ruolo della città nel panorama turistico e agroalimentare della Sicilia».