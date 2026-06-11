Sarà la terrazza del porto di Ragusa, venerdì 19 giugno alle 19,30, a fare da cornice al concerto promosso dalla Questura di Ragusa con il supporto del Libero Consorzio dei Comuni: un appuntamento pensato per avvicinare la cittadinanza alla Polizia di Stato attraverso la forza comunicativa della musica e per valorizzare una delle realtà bandistiche più rappresentative dell’isola, la Banda dell’Anps di Enna.

L’ensemble, nato il 15 marzo 2024 da un’idea del sostituto commissario Massimo Brugognone, presidente della sezione ennese dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, è oggi una formazione solida e in continua crescita. La sua costituzione è stata resa possibile grazie al protocollo d’intesa con l’Associazione Musicale Antonino Giunta, guidata da Mario Bruno, che ha dato vita a una collaborazione capace di unire competenze, entusiasmo e visione.

Dai 45 musicisti iniziali, la banda è arrivata a contare 91 elementi, provenienti da diversi centri siciliani: poliziotti in servizio, maestri affermati e giovani talenti che hanno scelto di condividere un progetto culturale e istituzionale unico nel suo genere. L’organico abbraccia tutte le famiglie dei fiati e delle percussioni, con l’aggiunta di strumenti come pianoforte e contrabbasso, segno di una struttura musicale ampia e versatile.

In soli due anni di attività, la Banda dell’Anps di Enna ha collezionato numerosi concerti in Sicilia e in altre regioni italiane, ottenendo un crescente riscontro mediatico. L’evento che più di tutti ne ha segnato la storia è stata l’esibizione in Vaticano, davanti al Santo Padre e a circa 40mila persone, trasmessa in diretta sulla Tv del Vaticano e in mondovisione: un momento che ha consacrato la professionalità e la compattezza del gruppo.

A dirigere la banda è il maestro Carmelo Capizzi, figura di grande esperienza nel panorama bandistico e corale, premiata a livello nazionale e internazionale. Sotto la sua guida, il repertorio spazia dalle marce militari alle trascrizioni di musica classica, fino a brani originali, con particolare attenzione ai compositori italiani e siciliani.

Il concerto del 19 giugno rappresenta dunque non solo un appuntamento musicale, ma un’occasione per conoscere da vicino una realtà che unisce tradizione, disciplina e passione, e che oggi costituisce l’unica banda ANPS attiva in Sicilia. Un evento che la Questura di Ragusa ha voluto fortemente per rafforzare il legame con la comunità e offrire alla città un momento di cultura e partecipazione condivisa.