La Polizia di Stato di Modica ha arrestato un cittadino tunisino di 39 anni, con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il fermo è stato eseguito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa circondariale di Ragusa e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.