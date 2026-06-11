Questa mattina un tratto di via Generale Cascino, tra le arterie più trafficate di Vittoria, è stato ricoperto di olio per circa ottanta metri.
Poco dopo l’alba, complice la scivolosità del manto stradale, un automobilista ha perso il controllo del veicolo, urtando alcune auto parcheggiate.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e il personale incaricato della bonifica per ripristinare la sicurezza della carreggiata.
Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione cause e dinamica dell’accaduto (foto Assenza).