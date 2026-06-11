Un ritrovamento potenzialmente esplosivo ha reso necessario un intervento immediato della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, che con l’ ordinanza n. 39 ha disposto l’immediata chiusura di un ampio tratto di mare antistante la spiaggia del Lido Bogotá, in località Pietrenere (foto Castaldo).

Il provvedimento segue la segnalazione della presenza, nelle acque prossime alla riva, di un presunto ordigno bellico, verosimilmente risalente alla Seconda guerra mondiale.

In attesa delle delicate operazioni di brillamento a cura degli artificieri, la misura mira a tutelare l’incolumità di bagnanti, diportisti e operatori del settore.

Perimetro dell’area interdetta (coordinate WGS84):

Punto A: 36°43.749′ N – 014°51.368′ E

Punto B: 36°43.723′ N – 014°51.378′ E

Punto C: 36°43.715′ N – 014°51.347′ E

Punto D: 36°43.741′ N – 014°51.336′ E

All’interno del perimetro tracciato sono tassativamente vietati: balneazione e accesso al mare, immersioni subacquee, attività di pesca e qualunque altra iniziativa legata all’uso del mare non espressamente autorizzata.

Sono previste deroghe esclusivamente per il personale tecnico incaricato delle operazioni di rimozione e bonifica dell’ordigno.