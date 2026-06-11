Sarà inaugurato mercoledì 17 giugno alle 10, nei locali di via Mario Leggio 88 a Ragusa, il nuovo centro aggregativo giovanile della città, nato nell’ambito del progetto “Zero to Hero. Facciamo spazio al futuro”, promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’iniziativa intende contrastare l’isolamento e il disagio giovanile attraverso la creazione di un presidio di prossimità in cui ragazze e ragazzi possano essere protagonisti del presente e progettare il proprio domani.

Un luogo aperto alla partecipazione, alla socialità e alla crescita educativa e culturale, nel cuore del centro storico di Ragusa, area che presenta criticità sociali anche per la carenza di spazi dedicati ai più giovani.

Durante l’inaugurazione saranno visitati i nuovi ambienti, frutto di un significativo intervento di recupero e rifunzionalizzazione di uno stabile storico di via Mario Leggio.

Gli spazi, distribuiti su due livelli, con undici vani e un giardino, accoglieranno attività educative, laboratori creativi e digitali, percorsi sportivi, iniziative culturali e momenti di aggregazione rivolti a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni.

Alla cerimonia interverranno il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, il sindaco Peppe Cassì, il presidente della Fondazione San Giovanni Battista, Renato Meli, e il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri, insieme agli altri partner del progetto, alle istituzioni scolastiche coinvolte e ai rappresentanti delle realtà territoriali che sostengono il percorso.

Di particolare rilievo il recupero dell’identità storica dell’immobile: durante i lavori è riemersa la scritta “Uniti siamo tutto”, oggi conservata come simbolo del progetto e del valore della comunità.

Gli interventi hanno valorizzato gli elementi originari, rendendo gli ambienti pienamente accessibili e pronti ad accogliere iniziative sociali, culturali ed educative.

La prima proposta che animerà il centro sarà la mostra “Arte in Città”, curata dal collettivo Ocra, pensata come momento inaugurale di apertura alla cittadinanza e alle giovani generazioni.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo e sostiene interventi volti a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che limitano la piena fruizione dei percorsi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, nel giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD (www.conibambini.org).