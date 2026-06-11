Ad appena un mese dalla scomparsa della moglie, dottoressa Silvana Masuzzo, è venuto a mancare l’avvocato Vittorio Guastella, toga d’oro del Tribunale di Ragusa. Giovane professore di Educazione fisica e poi di Diritto, svolse l’attività forense dal 1969 in poi, con grande apprezzamento della clientela e dei colleghi per le sue doti di umanità, integrità e arguzia. Tra le sue passioni, il grande Torino nel calcio e la Virtus Ragusa nel basket, sostituite negli ultimi anni dalla cura e dall’affetto per i cinque nipoti. Lascia i tre figli, Marco, Alessandro ed Eleonora e un ricordo indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Alle famiglie le condoglianze dell’Editore e della redazione del Giornale ibleo.