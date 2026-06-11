Giorno clou dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, appuntamento centrale del calendario religioso cittadino, che ogni anno richiama centinaia di fedeli e visitatori nel quartiere omonimo. La giornata di domani, venerdì 12 giugno, sarà dunque dedicata alla solennità del Sacro Cuore, cuore spirituale della festa organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù con il patrocinio della Diocesi di Ragusa e del Comune.

Il programma si aprirà alle 8,30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, seguita alle 10 dal ritiro spirituale dei sacerdoti della diocesi, guidato da mons. Angelo Passaro, biblista. Alle 18,15 ci sarà la preghiera del Santo Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù, animata dai gruppi parrocchiali. Alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo e animata dalla corale parrocchiale, con la partecipazione delle comunità parrocchiali limitrofe: San Paolo apostolo, Beato Clemente e San Pietro apostolo. Ci sarà anche l’Unitalsi, sottosezione di Ragusa. Al termine della celebrazione accensione della lampada votiva al Sacro Cuore da parte del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, e consacrazione della città di Ragusa al Sacro Cuore di Gesù. Alle 20 la processione con il Santissimo Sacramento per le seguenti vie: Paisiello, viale dei Platani, Mongibello, Melograno, Valdossola, viale dei Platani, Donizetti, Vivaldi, Spontini, viale dei Platani con sosta presso i vigili del fuoco, dei Frassini, degli Oleandri, Cilea, del Sacro Cuore e rientro in chiesa. I fedeli sono stati invitati ad addobbare i balconi con luci e drappi. Accompagnerà la processione il corpo bandistico Kasmeneo Città di Comiso diretto dal maestro Flavio Savoia. Sabato, alle 8,30 e alle 19, celebrazioni eucaristica e benedizione del pane di Sant’Antonio. Domenica, alle 20,30, la compagnia teatrale “Sacro Cuore” presenterà la commedia “A libretta”. Due giornate intense che rappresentano il cuore dei festeggiamenti 2026, nel segno della preghiera, della comunità e della tradizione. «Il Sacro Cuore – ha ricordato don Marco Diara – è sorgente inesauribile di amore e misericordia. La festa è un invito a riscoprire la bellezza della fede vissuta insieme, nella gioia e nella condivisione».