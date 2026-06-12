Tutto pronto per la quarta edizione della “Festa del Grano”, l’appuntamento che celebra la tradizione agricola e culturale chiaramontana e che prenderà il via domani, sabato 13 giugno, per poi entrare nel vivo domenica 14, con un programma ricchissimo di eventi, spettacoli e rievocazioni storiche. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale femminile 8 Marzo con il patrocinio del Comune di Chiaramonte Gulfi, della Regione Siciliana e della Provincia di Ragusa, si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate iblea, capace di unire tradizione, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Domenica, in particolare, dalle 16,30 si apriranno i mercatini artigianali, preludio a un pomeriggio di festa e folklore. Alle 17:30, spazio a“Come si faceva il pane” con l’utilizzo di “briula” e “briuni”, seguita dalle esibizioni del Gruppo Family Dance e del gruppo folkloristico Sicilia Bedda del Comune di Raddusa. A condurre la serata sarà il giornalista Antonio Nicosia.

Alle 18 la tradizione sfilerà in piazza con l’associazione Il Carrubo di Rosolini, diretta dalla maestra Sara Caschetto, e con il Corteo storico dell’Ottocento della Città di Avola, curato dalla professoressa Milena Caruso. Alle 19:00, la suggestiva sfilata di cavalli e carretti siciliani a cura della Scuderia Runza – Eventi Equestri Sicilia, con la partecipazione di Giuseppe Cimarosa, accompagnerà l’apertura dello stand di degustazione dei grani antichi siciliani, dove sarà possibile riscoprire i sapori autentici della tradizione contadina. La serata culminerà alle 20:00 con lo spettacolo musicale di Joey & Rina, seguito dai balli di gruppo in piazza fino a fine serata, in un clima di festa e condivisione che coinvolgerà tutta la comunità. “La Festa del Grano è molto più di un evento – è un simbolo della nostra identità e del legame profondo con la terra” dichiara il sindaco Mario Cutello. “Ogni anno cresce in partecipazione e qualità, e quest’edizione conferma quanto Chiaramonte Gulfi sappia raccontare la propria storia con orgoglio e passione”.

L’assessore al Turismo e Spettacoli, Giancarlo Catania, aggiunge: “Abbiamo voluto dare ancora più spazio alle tradizioni popolari e alle eccellenze locali. La Festa del Grano è un’occasione per valorizzare la cultura rurale e per accogliere visitatori da tutta la provincia e oltre, in un contesto che unisce bellezza, autenticità e spirito comunitario”. La Festa del Grano 2026 si conferma dunque come un evento di grande richiamo, capace di intrecciare memoria e innovazione, tradizione e spettacolo, in una cornice che esalta la storia e la vitalità di Chiaramonte Gulfi, la “città dell’olio e del vento”, che per due giorni diventa capitale della cultura contadina siciliana.

Per informazioni: Associazione Culturale Femminile 8 Marzo – Tel. +39 347 0038862