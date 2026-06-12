Comiso piange la scomparsa di Maria Antonietta Cascone, 61 anni, avvocata e dipendente dell’Asp nella sede cittadina. Era molto conosciuta e stimata sia nell’ambiente professionale sia nella comunità locale.

Sposata con Marcello Turtulici e rimasta vedova da molti anni, lascia due figli, Andrea e Alessandro Turtulici. Quest’ultimo è noto per una ricerca storica sulle edicole votive di Comiso, le “fiuredde”, realizzata insieme a Saverio Ricordo.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in città, dove Maria Antonietta era apprezzata per il suo carattere, la sua professionalità e il suo impegno umano.