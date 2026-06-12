Domani, sabato 13 giugno, la città di Comiso si prepara a vivere la solennità di Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa, patrono e titolare della comunità parrocchiale. Una giornata di fede e tradizione che coinvolgerà l’intero quartiere, con celebrazioni solenni, momenti di preghiera e iniziative di comunità. La festa si aprirà alle 8,30 con il suono delle campane che ricorderà il giorno della solennità, seguito dal Santo Rosario e dalla tredicina a Sant’Antonio. Alle 9, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Alessio Leggio, vicario parrocchiale della chiesa San Domenico Savio di Vittoria. Al termine, si terrà la benedizione del pane in onore del santo, simbolo di carità e condivisione.

Alle 11, la comunità si riunirà per la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa, animata dai catechisti e dai ragazzi della parrocchia. Il coro di voci bianche eseguirà l’inno di Sant’Antonio accompagnato all’organo dal maestro Antonio Musso. Seguiranno la supplica al santo, l’affidamento dei bambini alla sua protezione e la distribuzione delle tradizionali “pupidde ri pani”, con la benedizione del pane.

Nel pomeriggio, alle 18, si terrà il Santo Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, preludio alla solenne messa pontificale delle 20, presieduta da mons. Paolo Urso, vescovo emerito della Diocesi di Ragusa. La celebrazione sarà animata dalla corale parrocchiale e accompagnata all’organo dal maestro Musso, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Durante la messa, sarà accolto un nuovo confratello nella confraternita di Sant’Antonio di Padova, che rinnoverà le promesse annuali. Al termine, la benedizione del pane suggellerà il momento più solenne della giornata. La serata si concluderà alle 21 sul sagrato della chiesa con la commedia “Fiat Voluntas Dei” portata in scena dalla compagnia Il Teatro del Pero, seguita dalla sagra dei panini con salsiccia, in un clima di festa e condivisione. In vista della solennità, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, ha avviato un’azione di pulizia straordinaria dell’intera zona limitrofa alla chiesa, garantendo decoro e ordine in occasione dei festeggiamenti. L’intervento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha interessato le vie principali del quartiere e le aree di maggiore afflusso dei fedeli, contribuendo a rendere ancora più accogliente il contesto della celebrazione.

Nella giornata di mercoledì, inoltre, la parrocchia ha celebrato il XXVII anniversario della dedicazione della chiesa, con la partecipazione di tutti i sacerdoti del Vicariato di Comiso. La celebrazione, accompagnata dalla corale parrocchiale e dall’organo del maestro Musso, è stata seguita dalla solenne processione eucaristica animata dal Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo, che ha attraversato le vie del quartiere prima di rientrare nella chiesa dei Santi Apostoli per la benedizione eucaristica. Un momento di profonda spiritualità e comunione che ha anticipato la grande festa di Sant’Antonio. La solennità di Sant’Antonio di Padova rappresenta per Comiso un appuntamento di fede e tradizione che unisce la comunità nel segno della devozione e della condivisione. Un evento che, come ogni anno, rinnova la forza spirituale e identitaria di un quartiere che si riconosce nel suo santo patrono.