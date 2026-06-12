Confcommercio Ispica rivolge al sindaco Pierenzo Muraglie, alla Giunta e al nuovo Consiglio comunale i migliori auguri di buon lavoro per il mandato appena iniziato. Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato rappresentano una componente fondamentale dello sviluppo economico e sociale della città. Per questo motivo, Confcommercio Ispica conferma la propria disponibilità a instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione costruttiva con l’Amministrazione comunale, nell’interesse esclusivo della comunità e del tessuto produttivo locale. Lo dice il presidente sezionale Maurilio Fava (nella foto da sinistra Manenti e Fava).

“Le sfide che attendono Ispica – spiega – richiedono impegno, visione e capacità di fare squadra. Confcommercio continuerà a svolgere il proprio ruolo con spirito propositivo, portando all’attenzione delle istituzioni le esigenze delle imprese e contribuendo alla crescita economica, turistica e commerciale della città”. “Con l’auspicio che possa aprirsi una stagione di confronto e collaborazione, rinnoviamo al sindaco Pierenzo Muraglie e a tutta l’Amministrazione comunale i nostri più sinceri auguri di buon lavoro” conclude Fava. Il presidente provinciale Gianluca Manenti aggiunge: “Ci sono temi di grande spessore su cui la nostra organizzazione è pronta a confrontarsi. Come sempre, siamo aperti al dialogo nell’unico interesse della crescita economica della cittadina iblea”.