Migliore occasione non poteva esserci, ieri sera, per celebrare la vigilia della solennità del Sacro Cuore di Gesù nell’omonima parrocchia di Ragusa. Intanto con la festa per le coppie di sposi che hanno celebrato il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio. A presiedere la celebrazione eucaristica è stato il vicario generale della diocesi, mons. Sebastiano Roberto Asta, presente il parroco, il sacerdote Marco Diara, con l’animazione del gruppo famiglia e giovani coppie. Tenuto anche un significativo incontro sul tema della comunicazione nella coppia (foto Bracchitta).

E, subito dopo, alla presenza del vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, un simpatico momento dedicato alla famiglia in festa, una occasione di condivisione e di letizia, ospitato in cortile, con tanto di cena, in attesa delle celebrazioni programmate per oggi con la processione con il Santissimo Sacramento che si terrà a partire dalle 20. Domenica, intanto, alle 20,30, è in programma la commedia “A libretta” con la compagnia teatrale “Sacro Cuore”. Martedì 16 giugno, poi, alle 19,30, in chiesa, si terrà la presentazione della lettera enciclica di papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale “Magnifica Humanitas”. Relatore don Alessandro Rovello, docente di Teologia morale.