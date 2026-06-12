Con le prime celebrazioni eucaristiche di questo fine settimana, prendono ufficialmente il via le celebrazioni dedicate alla natività di San Giovanni Battista, patrono principale della Diocesi e della Città di Ragusa. La Cattedrale di San Giovanni Battista si prepara ad accogliere fedeli e devoti per il programma di appuntamenti religiosi che culminerà mercoledì 24 giugno, giorno della solennità.

Le celebrazioni, curate dal parroco, canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, si aprono domani, sabato 13 giugno, con la benedizione del pane nella festa di Sant’Antonio di Padova e proseguono domenica 14 con le sante messe alle ore 9, 10,30 e 12, seguite dal Rosario alle 18,30 e dalla celebrazione eucaristica alle 19. In queste giornate, come nelle successive, saranno raccolte le offerte dei fedeli destinate ai festeggiamenti in onore del santo in programma a fine agosto.

Il Triduo di preparazione inizierà domenica 21 giugno e vedrà la partecipazione di diversi sacerdoti della diocesi, tra cui padre Raffaele Do Santos ofm cappuccini, don Alessio Leggio e padre Burrafato, che presiederà i Primi Vespri della solennità, martedì 23 giugno.

Il momento più atteso sarà la giornata del 24 giugno, quando Ragusa celebrerà la solennità della Natività di San Giovanni Battista. E’ possibile accendere le torce in onore di San Giovanni Battista nel giardino di corso Vittorio Veneto (rivolgersi in sacrestia). In occasione della solennità della natività, ogni anno Ragusa si raccoglie attorno al suo patrono con fede e orgoglio, rinnovando un legame che unisce storia, tradizione e identità.